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فيديوهات فاضحة لفتيات عاريات يرقصن مع شباب في جدة!

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعاً مصوّراً، أثار موجة استياء وغضب واسع، لفتاة ترقص بزيّ رجال، خلال احتفال نظمته هيئة الترفيه التي يديرها تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد .

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ويظهر الفيديو، فتاةً بملابس جريئة ترقص بعدما حملها شاب على أكتافه، في الحفل الذي أقيم في جدة، حسبما قال متداولو الفيديو.

وفي الوقت الذي كانت ترقص فيه الفتاة على أكتاف ذلك الشاب، كان آخرون من حولهما يوثقون الفيديو والصور المشهد الفاضح.

كما نشر مغرّدون فيديو آخر من حفل جدة الموسيقي، ظهرت فيه فتاة بملاب فاضحة ترقص وسط حشد كبير من الشبان.

ورصد “"الخليج 365"” جانباً من ردود الفعل الغاضبة على المشهد اللاأخلاقي في جدة.

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"رقص فتاة بزي رجالي في #حفل_جده_الموسيقي"
الرقص والاختلاط والخمر في #موسم_جدة بدلا من الطواف والسعي والصلاة في موسم الحج
هكذا خطط بن سلمان لتغريب المجتمع و انشغال الشعب#هيئه_الترفيه_تمتهن_الحج باقامة هذه الحفلات و المواسم pic.twitter.com/G2nIX1KGrF

— د. حنان العتيبي (@Dr_Utaybi) July 19, 2019
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د. حنان العتيبي Advertisements

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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