شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوهات فاضحة لفتيات عاريات يرقصن مع شباب في جدة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعيّ، مقطعاً مصوّراً، أثار موجة استياء وغضب واسع، لفتاة ترقص بزيّ رجال، خلال احتفال نظمته هيئة الترفيه التي يديرها تركي آل الشيخ المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان.

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ويظهر الفيديو، فتاةً بملابس جريئة ترقص بعدما حملها شاب على أكتافه، في الحفل الذي أقيم في جدة، حسبما قال متداولو الفيديو.

وفي الوقت الذي كانت ترقص فيه الفتاة على أكتاف ذلك الشاب، كان آخرون من حولهما يوثقون الفيديو والصور المشهد الفاضح.

كما نشر مغرّدون فيديو آخر من حفل جدة الموسيقي، ظهرت فيه فتاة بملاب فاضحة ترقص وسط حشد كبير من الشبان.

ورصد “"الخليج 365"” جانباً من ردود الفعل الغاضبة على المشهد اللاأخلاقي في جدة.

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