إقامة مخيم للنازحات بحضرموت يعزز مبدأ التعايش مع المجتمع

تتواصل أعمال مخيم المحبة والسلام الصيفي الثاني، للفتيات اليافعات الذي تنفذه مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة بمدينة سيئون محافظة حضرموت، لخلق أجواء تنافسية فيما بين الفتيات والنازحات ودمجهم بالمجتمع المضيف.

ويأتي المخيم الذي يستمر خلال شهر من أيام فترة الإجازة الصيفية وتلتحق فيه (600) فتاة يافعة؛ لتنمية مواهبهن في سبعة برامج وتخصصات مهنية وحرفية من (الكوافير والحناء والخياطة والأعمال اليدوية والإعلام وتعلم اللغة الإنجليزية والطبخ).

ووفقاً لمدير مؤسسة بسمة الواقع مقر عملها بمدينتي سيئون وتريم "نبيل بن عبيدالله" فإن المخيم هدف على وجه التحديد لتحقيق مبدأ التعايش والسلام بين الفتيات ودمج النازحات بالمجتمع المضيف؛ لخلق نوع من التواد والمحبة بين الجميع، إضافة لإشراك الفتاة في سوق العمل وتمكينها وتعزيز قدراتها حتى تنتج وتصبح مثلها مثل الرجل، مبيناً أن أعداد الفتيات النازحات من مناطق الصراع الملتحقات في المخيم (100) فتاة في أعمار تختلف بين الـ13 وحتى الـ18 عام، مشيراً أن المخيم شهد خلال أيامه السابقة نزولات توعوية وزيارات ميدانية ورسم على الجدران في الشوارع والمدارس ودورات تنمية بشرية.

من جهتها، عبرت احدى النازحات من محافظة الحديدة عن سعادتها بإشراكها في المخيم لما حمله من قيم ساميه وأهداف حميدة لخدمة الفتاة وتمكنها في هوايتها ومجالها، مؤكدة أنها ستصبح في المستقبل القريب صانعة عطور تعيل مبلغ الفائدة لأسرتها الهاربة من بطش المليشيات الحوثية في مدينة سيئون.

وكانت المدربة في مجال التصوير الفوتوغرافي "أسماء حمّاد" قد أعربت عن شكرها لكل الفتيات الملتحقات بالمخيم، مشيرة أن ذلك يدل على حب الفتيات للتعلم خلال فترة الإجازة الصيفية وصقل مهاراتهن وإبداعاتهن وشغل أوقات فراغهن بالنافع والمفيد وبما سيسهم مستقبلاً من إعالتهن، موضحة أن ما تناولته دورة التصوير الفوتوغرافي تصوير الطبيعة والأشخاص والفعاليات والمؤتمرات والتعديل على الصور، بالإضافة الى المونتاج وتركيب الصور وتحويلها الى فيديوهات، وكذا التصميم عبر برنامج الفوتوشوب، آمله أن تستفيد الطالبات وتطبق المهارات على ارض الواقع لتبني بها عملها مشروعها البسيط.