شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محافظ الحديدة يتفقد سير العمل في مستشفى حيس ويطلع على جاهزية أمن المديرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، الخميس ، سير الأداء في مستشفى حيس الريفي، واطلع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

واستمع المحافظ طاهر من مدير المستشفى الدكتور وائل صالح، إلى شرح عن مستوى الرعاية التي يقدمها المستشفى للمواطنين، والصعوبات التي يواجهها المستشفى، واحتياجاته من الأدوية والمستلزمات الطبية والاسعافية..مؤكداًحرص السلطة المحلية على معالجة التحديات التي يواجهها المستشفى، وضرورة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية..مشددا على مضاعفة الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة والتخفيف من معاناة المواطنين خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

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إلى ذلك تفقد محافظ الحديدة، مع مدير عام مديرية حيس القاضي، سير العمل في إدارة أمن المديرية..مؤكدا على أهمية توحيد الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار والسكنية العامة بالمديرية.

كما اطلع المحافظ خلال زيارته للمجمع الحكومي على مستوى الأداء..مشددا على الانضباط الوظيفي، وتحسين الخدمات للمواطن وتسهيل اجراءاتها.