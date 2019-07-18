الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأمن الغذائي الحالي في هرشبيلى

في أول زيارة له إلى ولاية هرشبيلى ، تطرق مبعوث الأمم المتحدة المعين حديثاً إلى الصومال إلى الاحتياجات الإنسانية المحلية ومساعدة المنظمة العالمية.

وقال المبعوث الأممي "لقد أجرينا محادثات مشجعة ومثمرة مع الرئيس وارى وحكومته حول مجموعة واسعة من القضايا ، بما في ذلك الحاجة إلى تعزيز عملية بناء الدولة في الصومال"

وأضاف قائلا "لقد اتفقنا بشكل خاص على أن العلاقات الجيدة بين الحكومة الفيدرالية والولايات ضرورية لاستمرار التقدم لشعب الصومال".

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وأعرب الممثل الخاص للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الوضع الحالي للأمن الغذائي في هرشبيلى وتأثيره الإنساني المحتمل.

وجاءت تصريحاته في أعقاب تقرير صدر مؤخراً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ، بسبب رداءة الأمطار التي حدثت بين شهري أبريل ويونيو في الصومال ، فإن وضع الأمن الغذائي المتدهور في الصومال يهدد أكثر من مليوني شخص.

وكجزء من الرد ، تنفذ حكومة الصومال الفيدرالية خطة بقيمة 686 مليون دولار ، تستهدف 4.5 مليون شخص حتى ديسمبر 2019.