مجددا.. الجراد يغزو أبين والمواطنين يناشدون السلطات

ناشد مزارعو وأهالي منطقة يرامس بحافظة أبين جنوبي البلاد، السلطات المحلية والحكومة والمنظمات المعنية سرعة انقاذهم من خطر زحف الجراد الصحراوي على مناطقهم الزراعية.

ويقول المزارعون ان قدوم اسراب الجراد الى منطقتهم بهذا الشكل المخيف ينذر بكارثه زراعية على محاصيلهم الزراعية .. مضيفين، كلما زرعوا يلتهم الجراد عند طلوع النبتة الزراعية من الارض في الايام الاولى من الانبات .

وكانت اسراب من الجراد قد اجتاحت عدد من مناطق محافظة أبين منها بشكل كبير منطقة يرامس التي تعد من اهم واشهر المناطق الزراعية بمحافظة أبين.

واضافو بان اسراب من الجراد داهمت المزارع وهذه كارثة مدمرة كون المصدر المعيشي الوحيد في للمزارعين في المنطقة وان تدمير الزراعه يؤدي الى فقدان ابناء الريف لمصدر معيشتهم ويؤدي الى المجاعة.

وغطت سماء منطقة يرامس بشكل مخيف وبدات بأكل المحاصيل الزراعية وسط تذمر المزارعين من القصور في مكافحتها من قبل المعنيين والسلطات المحلية ومكتب الزراعة في أبين .. مطالبين المنظمات الدولية للنزول الى يرامس لمكافحة كارثة الجراد الصحراوي الذي تسبب في اضرار مادية كبيرة.