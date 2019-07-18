جمال مُحسن: مليشيا الحوثي شعرت بالانتحار في ظل تقدم القوات الشرعية

قال الدكتور جمال محسن بأن مليشيا الحوثي شعرت بالانتحار في ظل تقدم القوات الشرعية في المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل الإخبارية، بأن القضية اليمنية عليها اجماع دولي.

وحول صمت المجتمع الدولي، قال بأنه الانتهاكات التي يقوم بها الحوثي والجرائم لابد ان تكون موثقة كي يكون هناك رد فعل.

يذكر أن مليشيا الحوثي الإيرانية، منذ ان انقلبت على الشرعية وهي تمارس انتهاك ضد الشعب اليمني، وتقوم بانقلابات على اي اتفاقيات للسلام، وكان آخرها اتفاقية السويد.