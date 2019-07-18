أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس، الموافق 18 يوليو/ تموز 2019م، وهي كالتالي: الهلال الأحمر الإماراتي في المخا يناقش مع منظمات أممية سبل التعاون الانساني

https://www.alyamanalaraby. com/404781 نجاة مواطن من محاولة اغتيال بعدن باحث: تحركات المبعوث لن تكون كافية لدفع العملية السياسية في اليمن قطر تدعم ميليشيا الحوثي والاصلاح إعلاميا بعد دعمهم سياسيا وماديا "الشطيري": الحوثي والإصلاح وجهان لعملة واحدة كيف تسببت خيانة الإخوان في مكاسب لمليشيا الحوثي الإرهابية؟ حالة من الغزل الواضح بين حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي مراقبون: الحوثي والإصلاح خطرٌ يهدد حاضر اليمن ومستقبله ممارسات حزب الإصلاح ومليشيات الحوثي تهدف إلى إقصاء السلام باليمن مراقبون: دور الإصلاح التحريضي يخدم الحوثي ويتماشى مع توجهاته Advertisements اجتماع بسيئون لبحث تدخلات منظمة الهجرة للنازحين بوادي حضرموت https://www.alyamanalaraby. com/404801 الكشف عن مؤامرة قطرية لتعزيز روابط التقارب الإخواني الحوثي

https://www.alyamanalaraby. com/404802 مراقبون: خيانات إخوانية وراء سقوط مناطق بأيدي الحوثيين حجة.. قصف جوي يستهدف تجمعات للمليشيا في معسكر عبس الصراعات بين القيادات الحوثية بدأت تأخذ أشكالاً دموية المقدادي: تعاون إيراني قطري مُكثف لإيصال السلاح للحوثي ودعم الإخوان انقاذ حالتي غرق رابع أيام موسم البلدة واسعاف رجل اخر أصيب بذبحة صدرية أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في مأرب الخميس أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت تعرف على أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بعدن الهلال الأحمر الإماراتي في المخا يناقش مع منظمات أممية سبل التعاون الانساني

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