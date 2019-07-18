نجاة مواطن من محاولة اغتيال بعدن

قال شهود عيان إن مواطنا يقود سيارة نوع "كورلا" نجا من محاولة اغتيال في وقت متأخر من مساء أمس بعدن.
وبحسب الشهود، فقد اطلق مسلحان على متن دراجة نارية النار على شخص كان يقود سيارة كورلا بالقرب من محل انترنت "ياسلام نت".
ولفت الشهود الى ان اطلاق النار اصاب مالك بقالة بعيارات في اليد والقدم.
وأكدوا نجاة المستهدف من واقعة إطلاق النار.
ولم ترد معلومات حول هوية الشخص المستهدف وملابسات العملية.
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