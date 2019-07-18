شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع للعملات الاجنبية امام الريال اليمني مع بداية اليوم الخميس…اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية والعربية في البنوك صباح اليوم الأربعاء، تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 150ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 153 ريالا. Advertisements الدولار الأمريكي 573 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 152 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 155 ريالا. الدولار الأمريكي 578 ريالًا مع العلم ان اسعار العملات قابلة للتغيير في اي وقت

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