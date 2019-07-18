مأرب: خروج معظم محطات الكهرباء عن الخدمة جراء انعدام مادة الديزل

أفادت مصادر خاصة، في مدينة مأرب، شرق اليمن، بخروج معظم محطات الطاقة الكهربائية عن الخدمة، جراء انعدام مادة الديزل، وسط موجة حر خانقة تضرب المدينة.



وقالت المصادر لـ "يمن شباب نت"، إن غالبية محطات الطاقة في مأرب، خرجت عن الخدمة، جراء انعدام مادة الديزل المحرك الوحيد للمحطات، مرجعة أسباب ذلك إلى احتجاز قبليين لناقلات الديزل خارج المدينة.



وأضافت المصادر، أن مسلحين قبليين من قبيلة "الدماشقة" في منطقة "العرقين"، يحتجزون منذ الأمس ناقلات ديزل خاصة بمحطات الطاقة، الأمر الذي أدى إلى توقف تلك المحطات.



ويحتجز المسلحون القبليون الناقلات بهدف الضغط على السلطات المحلية، لرفع كفاءة الطاقة في منطقتهم، بعد تعرضها لخلل فني أدى إلى تناقص كمية الطاقة المنتجة إلى 2 ونصف ميجا، أي نصف الكمية التي كانت تنتج سابقاً.



وتضرب مدينة مأرب الصحراوية، موجة حر شديدة ضاعفتها خلال الأيام الماضية الانقطاعات المتكررة لخدمة الكهرباء.

