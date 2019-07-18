مسؤول في حكومة هادي يكشف عن ارتفاع كبير في أسعار المشتقات النفطية لهذا السبب!!

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

كشف مصدر مسؤول في شركة النفط بمحافظة حضرموت عن زيادة كبيرة في أسعار المشتقات النفطية خلال الأيام القادمة، اثر القرارات الأخيرة لحكومة المرتزقة .

واوضح خالد سلمان العكبري مدير شركة النفط بساحل حضرموت أن قرار مجلس وزراء المرتزقة الأخير والذي قضى بحصر استيراد المشتقات النفطية عبر مصافي عدن، سيترتب عليه زيادة في أسعار بيع المحروقات في السوق المحلي.

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وأشار العكبري، الى أن قرار حكومة هادي بحصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن، لا يتضمن أي آلية لتنفيذه.

وأكد أن محتوى القرار سيشمل فرض رسوم جمركية وضرائب، بالإضافة إلى رسوم مالية خاصة ببعض الصناديق كالصندوق الزراعي، والطُرق والجسور، وكذلك المجالس المحلية، وغيرها من الرسوم المالية التي قد يتراوح إجماليها ما بين (50 – 60) ريال، سيتم إضافتها في تسعيرة بيع كل لتر من المحروقات في السوق المحلي.

وكانت حكومة الفأر هادي أقرت خلال الايام الماضية حصر استيراد المشتقات النفطية عبر مصافي عدن بعد تلقيها توجيهات من دول العدوان وذلك بغرض تشديد الحصار على الشعب اليمني.