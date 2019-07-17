شاهد .. إكتشاف وتفكيك أكبر حقل ألغام للميليشيات في الحديدة

اكتشفت فرق الهندسة التابعة للمقاومة المشتركة اليوم الأربعاء 17 يوليو أكبر حقل ألغام منتظم زرعته المليشيات الحوثية، قبل دحرها، بالقرب من مطاحن البحر الأحمر في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة غربي اليمن.

وذكر الإعلام العسكري للمقاومة المشتركة أن فرق الهندسة باشرت تفكيك حقل الألغام المزروع على مساحة أكثر من 2 كيلومتر مربع يمتد من الأطراف الشمالية الغربية لحي المسنا وصولا إلى الخط الأسفلتي أمام مطاحن البحر الأحمر .

ولفت إلى أن هذا الحقل، مضاد للدروع وألغام فردية، يعد من أنواع الحقول المنتظمة حيث تمت زراعته في خطوط مستقيمة وعلى صفين بحيث تضمن المليشيات المدعومة إيرانيا تغطية الثغرات في كامل المساحة المستهدفة.

وقدر خبير في هندسة المقاومة المشتركة أن يحتوي هذا الحقل على أكثر من 2000 لغم، مشيرا إلى أنه تم تفكيك ونزع 132 لغما خلال الساعات الماضية .. لافتاً إلى أن تطهير الحقل بشكل كامل يحتاج الكثير من الجهد والوقت .

ويأتي اكتشاف وتفكيك هذا الحقل ضمن الجهود المتواصلة والحثيثة من قبل المقاومة المشتركة كواجب إنساني تجاه أبناء الحديدة للحد من الضحايا في صفوفهم وتمكين النازحين من العودة إلى ديارهم ومزاولة أعمالهم بأمان .