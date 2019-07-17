بدأت منذ قليل، ظاهرة خسوف القمر الجزئى، في سماء اليمن.
حيث بدأ خسوف القمر الجزئي، الساعة 11 مساء و1دقيقة و42 ثانية، ويصل ذروته الساعة 12 و30 دقيقة و44ثانية وينتهي الساعة 1 و59 دقيقة و 40 ثانية، وتبلغ مدة الخسوف ساعتان و57 دقيقة و58 ثانية.
ويشهد العالم، خسوفًا جزئيًا للقمر، يرى فى جميع أنحاء اليمن ومصر والوطن العربى، ويرى أيضا فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال إسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.
وبدأ المصلون في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية، بأداء شعيرة صلاة الخسوف، التي هي عبارة عن ركعتين في كل ركعة ركوعين.
وتحدث ظاهرة الخسوف (Lunar Eclipse) عندما يمر القمر في ظل الأرض -يمكن فهم الظاهرة بساطة بوضع مصباح كبير منتصف الحجرة ثم الوقوف على مسافة متر أو مترين من المصباح والدوران حول الجسم ومد اليدين بكرة تنس أرضي، وحين الالتفات بالظهر للمصباح ستمر الكرة في الظل الممتد أمامك بسبب الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر خسوف جزئي للقمر في سماء اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.