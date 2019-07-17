خسوف جزئي للقمر في سماء اليمن

بدأت منذ قليل، ظاهرة خسوف القمر الجزئى، في سماء اليمن.

حيث بدأ خسوف القمر الجزئي، الساعة 11 مساء و1دقيقة و42 ثانية، ويصل ذروته الساعة 12 و30 دقيقة و44ثانية وينتهي الساعة 1 و59 دقيقة و 40 ثانية، وتبلغ مدة الخسوف ساعتان و57 دقيقة و58 ثانية.

ويشهد العالم، خسوفًا جزئيًا للقمر، يرى فى جميع أنحاء اليمن ومصر والوطن العربى، ويرى أيضا فى أستراليا وقارة أسيا ماعدا الشمال الشرقى منها، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا ماعدا شمال إسكندنافيا ومعظم أمريكا الجنوبية.

وبدأ المصلون في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات اليمنية، بأداء شعيرة صلاة الخسوف، التي هي عبارة عن ركعتين في كل ركعة ركوعين.

وتحدث ظاهرة الخسوف (Lunar Eclipse) عندما يمر القمر في ظل الأرض -يمكن فهم الظاهرة بساطة بوضع مصباح كبير منتصف الحجرة ثم الوقوف على مسافة متر أو مترين من المصباح والدوران حول الجسم ومد اليدين بكرة تنس أرضي، وحين الالتفات بالظهر للمصباح ستمر الكرة في الظل الممتد أمامك بسبب الجسم.

