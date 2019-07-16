"البحسني" يطالب بسرعة ايجاد معالجات سريعة وعاجلة ومستمرة لمحروقات الكهرباء

أجرى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، اتصالاً هاتفياً اليوم من مقر اقامته للعلاج في الخارج بدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وأكد له حاجة المحافظة الملحة لمحروقات الكهرباء بعد نفاذها والوضع المتعب للمواطنين جراء الانقطاعات المتكررة والتي زادت خلال الايام الماضية في ظل شدة حرارة الاجواء .

وطالب المحافظ بسرعة ايجاد معالجات سريعة وعاجلة ومستمرة لمحروقات الكهرباء للتخفيف عن معاناة المواطنين.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره لوضع المواطنين بسبب الكهرباء في حضرموت ، ووجه رئيس الوزراء بسرعة شراء باخرتي ديزل ومازوت وبصورة عاجلة لتغطية النقص الحالي للمادتين لمحطات وقود حضرموت .

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كما أكد رئيس الوزراء ايجاد حلول مستمرة ودائمة لتوفير الوقود لمحطات كهرباء حضرموت لضمان ديمومة تزويدها بالوقود .

واطمأن دولة رئيس الوزراء خلال الاتصال على صحة محافظ حضرموت عقب اجرائه عملية جراحية بجمهورية ألمانيا ، متمنياً له دوام موفور الصحة والعافية .

بدوره اعرب المحافظ عن شكره لرئيس الوزراء لتفاعله مع قضايا المحافظة .