عدن .. العثور على صواعق مقذوفات من مخلفات الحرب بالبريقة

عثر صباح اليوم بمديرية البريقة بالقرب من جسر البريقه الجهة الغربية على صواعق مقذوفات مختلفة الشكل وعددها(10) ربما تعود لمخلفات الحرب على عدن .
وأوضحت مصادر محلية، أنه السلطات الأمنية نزلت إلى المنطقة وقامت بعمل طول أمني ومنع اي مواطن من الاقتراب والتمشيط في المنطقة .. مضيفة أنه وبحسب توجيهات قائد الحزام الامني ي في عدن تم تحريك طقم سرية المهام لاحضار المقبوضات الى مقر قيادة الحزام الامني/عدن .
كما عملت قوات الحزام الأمني قطاع البريقة على تأمين المنطقة والتأكد من سلامة المكان من أي متفجرات أخرى قد تعرض المواطنين للخطر أو تقلق السكينة العامة .
ولم توضح المصادر أي معلومات أخرى عن هذه الصواعق وما اذا كان قد تم ضبط متورطين في الحادثة .
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