عدن: عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي لأربع مديريات

أكد مصدر مسؤول بالمؤسسة العامة للكهرباء والطاقة بالعاصمة المؤقتة عدن، بدء عودة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى أربع مديريات بعدن، وذلك عقب انطفاء احترازي دام نحو 20 ساعة، إثر انفجار أنبوب مياه بالقرب من محطة شهيناز التحويلية بمديرية خورمكسر.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ" عن المصدر قوله، إن الفرق الفنية والهندسية التابعة لمؤسسة الكهرباء بعدن ظلت طيلة الساعات الماضية منذ مساء أمس الاثنين تعمل بوتيرة وجهود مضاعفة لمواجهة أضرار غمر المياه لمسارات خطوط كابلات 33/11kv، نتيجة انفجار أنبوب المياه.

وأضاف المصدر، أنه تم استكمال نسبة كبيرة جداً من الأعمال الفنية وبدأ التيار الكهربائي بالعودة تدريجياً إلى مديريات صيرة والمعلا والتواهي وأجزاء من خورمكسر .

وأشار إلى أنه يتبقى بعض الأعمال الفنية من المتوقع استكمالها بشكل نهائي خلال الساعات القادمة، لتعود منظومة الكهرباء بالعمل بوضعها الطبيعي السابق.



