خالد بن سلمان يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير، خالد بن سلمان آل سعود، الإثنين، بالمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث .

وقال الامير خالد بن سلمان في تغريدة له بتويتر، أنه أكد خلال لقاءه غريفيث، حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الايرانية الاجرامية في شؤون اليمن .

وأضاف أنه أكد أن الحل السياسي الذي تدعمه السعودية يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.

ويزور المبعوث الأممي إلى اليمن، المملكة العربية السعودية، لعقد لقاءات مع المسؤولين في الشرعية، والتحالف العربي الذي تقوده المملكة .

والتقى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، في وقت سابق، غريفيث، وأستعرض الجانبان جهود تحقيق السلام في اليمن، فيما أشار الرئيس هادي إلى تعنت ميليشيا الحوثي الإنقلابية ورفضها الإلتزام بتنفيذ بنود إتفاق ستوكهولم وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية في الحديدة .