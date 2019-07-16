شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حقيقة ”اغتيال” الإعلامي الشهير معتز مطر في اسطنبول وصدمة تهز شبكات التواصل ..هل لحق بـ ”خاشقجي” ؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدرت الأخبار التي تتحدث عن إغتيال معتز مطر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية، والأمر نفسه بالنسبة لمحركات البحث الشهيرة محرك بحث جوجل، وذلك عقب إنتشار الشائعات عن إغتيال الإعلامي معتز مطر في تركيا، وبالتحديد في مدينة إسطنبول التركية، حيث قال البعض بأن معتز مطر قد تعرض لحادث سيارة، في حين أدعى البعض بأن الإعلامي معتز مطر قد تم إغتياله دون ذكر أسباب.

البار يتحدث عن إغتيال معتز مطر في تركيا

ولكن هذه الأخبار صحيحة؟ وهل بالفعل تم إغتيال معتز مطر؟، حتى هذه اللحظة لا توجد أي أخبار رسمية تتحدث عن هذا الأمر، كافة التقارير التي ظهرت في الساعات الماضية هي مجرد تكنهات صحفية أو تغريدات من مصادر غير موثوقة من بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان أول مصدر إعلامي قد تحدث عن قصة إغتيال معتز مطر، هو الإعلامي “محمد الباز”، والذي أكد بأن إختفاء معتز مطر في الفترة الحالية عليه العديد من علامات الإستفهام، خاصة في ظل عدم ظهور “معتز مطر” على قناة الشرق خلال اليومين الماضيين على الإطلاق.

إغتيال معتز مطر بين الحقيقة والشائعة

وأوضح الباز، بأن البعض يتحدث عن قتل معتز مطر، والبعض الآخر يتحدث عن عملية إغتيال معتز مطر في مدينة إسطنبول التركية خلال الساعات الماضية، ولكن كافة هذه الأخبار لازالت حتى الآن شائعات، ولم يتحدث بعد أي مصدر رسمي عنها بصورة واضحة.