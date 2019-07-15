"أحمد سعيد بن بريك" يحمل العميد يحيى أبو عوجاء مسؤولية القمع ضد أبناء وادي حضرموت

حمل اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية بالانتقالي الجنوبي العميد يحيى ابو عوجاء مسؤولية القمع الذي يمارسه الأخير ضد أبناء وادي حضرموت.

وقال اللواء بن بريك أقولها بالاسم للعميد يحي أبو عوجا أحملك المسؤلية الكاملة ضد ما تمارسه من كافة أنواع القمع في الوادي".

واضاف بن بريك في حوار مع صحيفة "4مايو" : نحن لولا التحالف والمجتمع الدولي لاتخذنا تدابير في الأمس قبل اليوم نحن نحترم التحالف لاننا سند لهم وهم سند لنا.

وأردف أنبه من يمارس ضد أخوانا وأبنائنا في وآدي حضرموت أذا لم يطلق سراحهم سوف ينفجر البركان ولدينا قدرات لتحقيق ذلك الكلام.