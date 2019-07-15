محافظ أبين يتفقد سير العمل في محلج القطن بالكود

تفقد محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين، اليوم، محلج القطن بمدينة الكود، وذلك في إطار الاهتمام والرعاية التي توليها قيادة محافظة أبين لمحصول القطن النقدي الهام، وفي إطار تشجيع المزارعين لمحصول القطن طويل التيله الذي تشتهر به محافظة أبين.

واطلع محافظ أبين خلال الزيارة، على عملية حلج القطن طويل التيله، وأشاد بالجهود التي يبذلها المشرفون والعاملون والعاملات في المحلج رغم الظروف الصعبة التي يواجهها المحلج، مؤكداً مواصلة الجهود بكل همة عالية للارتقاء بنشاط المحلج انطلاقاً من أهميته الاقتصادية ودوره في تشغيل العديد من أبناء المنطقة، حيث تبلغ الكمية المحلوجة 254 باله جاهزة للتصدير للخارج كأول شحنة من هذا المحصول.

كما دعا المحافظ حسين، جميع مزارعي أبين إلى الاهتمام بزراعة المحصول وزيادة المساحات المزروعة منه، نظراً لمردوده الاقتصادي والاجتماعي الهام ودوره في تشغيل قطاع واسع من العمالة المحلية وتحسين مستوى الحياة المعيشية للمزارعين بصورة أفضل وإعادة الوجه المشرق لدلتا أبين وأمجاد قطن أبين.