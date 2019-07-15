ماذا قال غريفيث عن لقاءه اليوم بالرئيس هادي؟

التقى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث .

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن تقديره لدعم الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية لإيجاد حل سياسي للنزاع في اليمن .

وقال غريفيث في تغريدة نشرها مكتبه على حسابه الرسمي في تويتر، "انهيت لتوّي اجتماعاً مع الرئيس هادي".

وأضاف "اني ممتن له ولحكومته على التزامهم باتفاق ستوكهولم كما أقدّر دعمه الشخصي لايجاد حلّ سياسي للنزاع في اليمن."