التقى رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، اليوم الإثنين، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث .
وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن تقديره لدعم الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية لإيجاد حل سياسي للنزاع في اليمن .
وقال غريفيث في تغريدة نشرها مكتبه على حسابه الرسمي في تويتر، "انهيت لتوّي اجتماعاً مع الرئيس هادي".
وأضاف "اني ممتن له ولحكومته على التزامهم باتفاق ستوكهولم كما أقدّر دعمه الشخصي لايجاد حلّ سياسي للنزاع في اليمن."
كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قال غريفيث عن لقاءه اليوم بالرئيس هادي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.