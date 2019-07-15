أمن حضرموت يلقي القبض على متهمين بقضية قتل في وادي عمد

تواصل الإدارة العامة للأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء جهودها في متابعة قضايا القتل المجهولة وكشف غموض ملابسات الجرائم السابقة لضبط المطلوبين أمنيا للحد من الانفلات الأمني وضبط الجناة لتقديمهم للعدالة.

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بوادي حضرموت من ضبط الجاني ( ط ، س، غ ) الذي يبلغ من العمر 27 عام والجاني ( م، س، غ) يبلغ من العمر 30 عام من أهالي محافظة إب يسكنان مديرية عمد متهمان بقتل المجني علية بشير مقبل غالب يبلغ من العمر 27 عام في مديرية عمد.

حيث باشر رجال البحث بالتحري والمتابعة بعد بلاغ من مندوب البحث الجنائي بمستشفى سيئون أفاد بوصول المجني عليه بحالة غيبوبة وإدخاله العناية المركزة بسبب إصابته بضربات في الرأس , حيث أفاد المسعفين أن المجني عليه أصيب في حادث مروري وكانت حالتهم في توتر وارتباك حيث تم التحفظ عليهم ,نتيجة للإصابة الخطيرة للمصاب الذي فارق الحياة.

وخلال التحقيق مع الشخصين اللذان أسعفا المجني عليه ,اعترفا بقيامهم بضرب المجني عليه بعصى وحجار بسبب خلافات أسرية كون القتيل أبن عمهم وزوج أختهم ,وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لتاخذ الاجراءات القانونية لينالوا جزاءهم العادل.

وأكد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك احمد العوبثاني, على استمرار جهود الأجهزة الأمنية لضبط المخالفين والمطلوبين أمنيا لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة ،مشيدا بدور رجال البحث والتحري في كشف غموض قضايا القتل السابقة المجهولة وضبط الجناة.