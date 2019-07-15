البيضاء.. مقاتلات التحالف تدمر تعزيزات للمليشيا في ناطع

دمّرت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الإثنين، تموز 15، 2019، تعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء وسط البلاد.
وبحسب مصادر إعلامية، استهدفت المقاتلات بعدد من الغارات الجوية، تجمعا لآليات قتالية تابعة للمليشيا في جبل “اكبار”، كانت في طريقها لتعزيز عناصرها.
ولفتت إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا، علاوة على تدمير آليات وعربات تابعة لها.
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