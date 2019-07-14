شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بهذه التسعيرة للدولار والريال السعودي صباح اليوم .. شاهد السعر الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء اليوم الأحد: أسعار الصرف

الدولار الأمريكي: 578 : 582

الريال السعودي : 152 : 153

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