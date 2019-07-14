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محمد بن سلمان ينهي عاصفة الحزم.. وصفقة صادمة تطيح بالرئيس هادي وحكومته ..وشخصية بارزة تتولى حكم اليمن (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - فجر المغرد السعودي الشهير، مجتهد مفاجأة جديدة ، حول انتهاء الحرب في اليمن.

وقال مجتهد في تغريدة  إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قرر إنهاء الحرب في اليمن بصفقة تفاهم مع الحوثيين، تقضي بتسليم الحوثي، حكم المحافظات الشمالية ، أو ما يطلق عليه الانفصاليون "اليمن الشمالي".

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وزعم مجتهد أن بن سلمان أنهى عاصفة الحزم بتفاهمات يحاول إجراءها مع الحوثيين لكف مهاجمة جنوب اليمن، ومحافظة المهرة، ووقف الهجمات على المملكة مقابل وقف الحرب وتعويضات مالية ضخمة إضافة إلى تسليم الحوثيين مقاليد الأمور في شمال اليمن.

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