شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر تكشف عن مصير الفتاة التي اختفت من عرس صديقتها بصنعاء والجهة المتورطة "تفاصيل ترعب العاصمة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية في العاصمة المحتلة صنعاء عن اختفاء فتاة في منطقة شملان، شمال العاصمة.

وتشهد العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية، تصعيد خطير للانفلات الامني بشكل غير مسبوق.

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ونقلت مصادر اعلامية أن الطفلة إقبال حمود الشرعبي " 17سنةـ تقطن في منطقة السوده بشملان، ذهبت يوم الأحد الفائت، لحضور عرس إحدى صديقاتها، اختفت بعدها ولم تعود الى حد الآن".

من جانبها قالت مصادر محلية لـ"يمن الغد": أن القلق والخوف يجتاح سكان العاصمة بعد اختفاء الطفلة إقبال وفي إطار تصعيد مخيف لظاهرة اختطاف الفتيات من الشوارع والاحياء، في تقاعس الأجهزة الأمنية والمليشيات الانقلابية عن القيام بدورها والبحث عن الطفلة إقبال ومن سبقها من الفتيات اللاتي مازال مصيرهن مجهولا منذ اعلان اختطافهن، فيما أكدت مصادر "يمن الغد" أن عدد من الفتيات الاتي تم الإعلان عن اختفائن في صنعاء تم اكتشاف وجودهن في سجون سرية خاصة تابعة لمليشيات #الحوثي بعضها داخل شقق وفلل تتبع قيادات حوثية بالعاصمة وهو ما يؤكد وقوف مليشيات الحوثي وراء جرائم اختفاء واختطاف الفتيات في العاصمة.

ولم تستبعد مصادر "يمن الغد" ـ التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها خوفا من بطش المليشيات ـ لم تستبعد وقوف المليشيات وراء اختفاء الطفلة إقبال أي انها تعرضت للاختطاف.