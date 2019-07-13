شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الدولار يرتفع الان ويقترب من "600" ريال مقابل الدولار الواحد " اخر تحديث لاسعار الصرف" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصرفيون في مدن يمنية عدة، اليوم السبت، إن سعر الدولار ارتفع خلال الساعات الماضية ليصل إلى 580 ريالاً، بعد استقراره خلال الأسابيع الماضية عند 560 ريالاً.

وذكروا في إفادات متطابقة، أن سعر الريال السعودي وصل إلى 153 ريالاً.

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وكان سعر العملة قد شهد تحسنا عقب تعيين حافظ معياد محافظا للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، الا أن هذا التحسن لم يدم طويلا، اضافة الى أنه لم يرافق تحسن سعر الصرف أي انخفاض في أسعار السلع الغذائية.

يأتي ذلك في ظل فشل البنك المركزي في وضع أي حلول للانهيار.