شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اول صورة : للحادث الموروع الذي حدث قبل قليل بخط العبر وسقوط ضحايا ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أفاد مصدر محلي، اليوم السبت، بوقوع ضحايا جدد في حادث مروري بخط العبر مارب- حضرموت.

وأوضح المصدر في تصريح ان حادث مروري مروع على طريق العبر ادى الى مقتل شخص واصابة زوجته بجروح خطيرة.

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وشهد طريق العبر في الاونة الاخيرة عدة حوادث مرورية، ازهقت عشرات الضحايا جلهم من الحجاج والمعتمرين والمغتربين اليمنيين.



وكان مواطنان يمنيان اعلنا بدء ترميم الطريق قبل الحكومة اليمنية الشرعية، فيما ابدت امرأة يمنية استعدادها التبرع بنصف مليون ريال مساهمة منها مع حكومة معين عبدالملك للبدء بترميم واصلاح طريق العبر.