وزارة الداخلية تعلن تنفيذ حملة أمنية لملاحقة مطلوبين أمنياً في عدن

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، تنفيذ حملة أمنية لضبط وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون في العاصمة المؤقتة عدن.

وأفاد موقع وزارة الداخلية عن مصدر أمني، بأن وحدات أمنية نفذت اليوم الخميس، حملة أمنية لملاحقة مطلوبين أمنيا وعناصر فارّة من وجه العدالة، في أحياء مناطق السيلة والمحاريق بمديرية دار سعد.

وأوضح المصدر بأن الحملة الأمنية التي تم تنفيذها بأشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري تمكنت من فرض سيطرتها على المنطقة التي كانت تشهد اشتباكات مسلحة بين عناصر خارجة عن النظام والقانون وخلفت سقوط قتلى وجرحى.

وأكد المصدر الأمني , بأن الوحدات الأمنية عازمة على ضبط جميع العناصر المطلوبة والخارجة عن القانون، ولن تتهاون في استخدام القوة مع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، ومواجهة القوات الأمنية.

ومنذ نحو أسبوعين تشهد منطقتي المحاريق والسيلة اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين، خلفت عدد من القتلى والجرحى.

