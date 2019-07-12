شكرا لقرائتكم خبر عن أخر ( تحديث ) أرتفاع طاريء لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمن أمام أبرز العملات العربية والأجنبية، اليوم الخميس .
العملة سعر البيع سعر الشراء
سعر الدولار الأمريكي` 570 575
سعر الريال السعودي 150 153
سعر الدرهم الإماراتي 152 154
أسعار اليورو الأوروبي 627 630
أسعار الجنيه الاسترليني 714 720
أسعار الدولار الكندي 413 417
سعر جنيه مصري 29 30
سعر الريال القطري 137 141
سعر الدينار الكويتي 1651 1702
أسعار الريال العماني 1455 1480
أسعار الدينار الأردني 759 764
أسعار الدينار البحريني 1429 1458
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