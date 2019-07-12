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أخر ( تحديث ) أرتفاع طاريء لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية ( قائمة الاسعار المحدثة مساء اليوم )

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف الريال اليمن أمام أبرز العملات العربية والأجنبية،  اليوم الخميس .

العملة                     سعر البيع        سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي`         570     575

سعر الريال السعودي            150       153

سعر الدرهم الإماراتي           152      154

أسعار اليورو الأوروبي        627      630

أسعار الجنيه الاسترليني        714      720

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أسعار الدولار الكندي           413      417

سعر جنيه مصري 29        30

سعر الريال القطري 137      141

سعر الدينار الكويتي             1651    1702

أسعار الريال العماني             1455    1480

أسعار الدينار الأردني           759      764

أسعار الدينار البحريني          1429    1458

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