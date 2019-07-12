شكرا لقرائتكم خبر عن يمنية تحرق ملابسها وسط الشارع بصنعاء وتثير ضجة واسعة على مواقع التواصل (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، مقطع فيديو قصيراً، لامرأة مسنة، تشكو محاولة نافذين في ميليشيا الحوثي السطو على قطعة أرض تملكها في صنعاء.

ويظهر من الفيديو امرأة تبدو في العقد السادس من العمر، وبجانبها امرأة أخرى من قريباتها، تناشد سلطات الأمر الواقع، في صنعاء، بالتدخل ومنع محاولة السطو على أرضها.

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وظهرت تقول في الفيديو: "اقطعوا رؤوسنا.. اسجنونا.. لكن احنا يمنيين وهذه الأرض حقنا".

وأضرمت المرأة النار في قطع من ملابسها، تعبيراً عن حجم الظلم والقهر الذي تتعرض له، من قبل نافذين في ميليشيا الحوثي، يريدون نهب قطعة أرض خاصة بها بالقوة.