شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين الحوثيين ومسلحين من خولان الان في قلب العاصمة صنعاء.. انتشار كبير لمقاتلي خولان في عقر دار الحوثي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء ان اشتباكات عنيفة دارات قبل قليل في خط المطار بين مسلحين تابعين لمحافظ ريمة القيادي فارس الحباري وبين مسلحين من ابناء خولان. وقال المصدر ان القيادي الحوثي ارسل مقاتلية للسيطرة والاستيلاء بالقوة على مساحة كبيرة من الارض على خط مطار صنعاء التي تتبع مواطن من ابناء خولان.

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