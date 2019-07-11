شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحوثيون يعلنون موقفا جديدا يسعد قلوب كل اليمنيين بشأن المرتبات ومطار صنعاء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت جماعة الحوثي مطالبها صرف مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام حركة الملاحة التجارية والمدنية الأهمية.

جاء هذا خلال لقاء وزير الخارجية في حكومة ما يسمى بالإنقاذ التي تديرها الجماعة هشام شرف اليوم لدى لقاءه في صنعاء مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بصنعاء نيقولا ديفيز.

وشدد شرف على ضرورة إيلاء موضوعي صرف مرتبات موظفي الدولة وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي إمام حركة الملاحة التجارية والمدنية الأهمية والأولوية القصوى في اللقاءات المقبلة لغريفيث وتحركاته لدى عدد من قيادات المجتمع الدولي وبالأخص الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وعند الإعداد للإحاطة المتوقعة له خلال الفترة القادمة أمام مجلس الأمن بشأن جهود إحلال السلام في اليمن.

وقال المسؤول في حكومة الحوثيين إن هذين الملفين يعدان من الأركان الأساسية للتسوية السياسية وتطبيع الأوضاع، ولا يمكن إغفالها أو تأجيلها أو ربطها بسلسلة الخطوات والإجراءات المتعلقة بالتسوية السياسية الشاملة.