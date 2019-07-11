عاجل : شاهد بـ "الصور" ..مايحدث الان في منطقة الباحة بالمملكة العربية السعودية

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عدن - ياسمين التهامي - توافدت جموع كبيرة، مساء يوم الأربعاء، على مسرح القرية التراثية في مدينة الباحة السعودية، لحضور حفل المطربمحمد عبده والمطربة المصرية أنغام.
ونشر رئيس الهيئة العامة للترفية، تركي آل الشيخ، صورًا من الاستعدادات للحفل، والإقبال الكثيف، وعلّق بالقول:“محمد عبده وأنغام في الباحة“.
ووفق موقع ”الوئام“، فإن الحفل“يأتي ضمن حفلات الصيف التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه، وتتواجد أنغام لأول مرة في مدينة الباحة، بعد 17 يومًا من إحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا في مدينة جدة، يوم 23 يونيو الماضي.
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