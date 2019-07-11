شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة نوعية للريال اليمن مقابل الدولار والريال السعودي ووصول (أسعار الصرف) مساء اليوم إلى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الريال اليمني يتعافى قليلاً أمام العملات الأجنبية، في تعاملاته مساء اليوم الاربعاءالموافق 10 يوليو ٢٠١٩م. حيث حقق الريال صعوداً لليوم الثالث على التوالي أمام العملات الأخرى، وأصبح سعر الصرف على النحو التالي:

العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 560 565

سعر الريال السعودي 147 149

سعر الدرهم الإماراتي 149 151 Advertisements الريال اليمني يتعافى قليلاً أمام العملات الأجنبية، في تعاملاته مساء اليوم الاربعاءالموافق 10 يوليو ٢٠١٩م. حيث حقق الريال صعوداً لليوم الثالث على التوالي أمام العملات الأخرى، وأصبح سعر الصرف على النحو التالي:

العملة سعر البيع سعر الشراء

سعر الدولار الأمريكي` 560 565

سعر الريال السعودي 147 149

سعر الدرهم الإماراتي 149 151

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قفزة نوعية للريال اليمن مقابل الدولار والريال السعودي ووصول (أسعار الصرف) مساء اليوم إلى هذا الحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.