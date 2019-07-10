شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..( صور ) أول انتفاضة شعبية مسلحة بصنعاء ضد الحوثيين تسببت في اغلاق المحال التجارية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة، بين مليشيا الحوثي الانقلابية، ومالكي المحلات التجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين .

وقالت مصادر محلية في صنعاء حسب موقع "عدن الغد" ان اشتباكات دارت بمختلف أنواع الأسلحة والعصي، إثر خلافات حادة نشبت بين عناصر المليشيا الحوثية والتجار في أسواق صنعاء، على خلفية نهب أموالهم بالقوة باسم المجهود الحربي.

وأظهرت صور للاشتباكات، والتي تسببت في إغلاق المحلات وانقطاع حركة البيع والشراء، ولم ترد المصادر أي معلومات أو احصاءات لأعداد ضحايا الاشتباكات.

Advertisements

ويشتكى الكثير من المواطنين والمستثمرين في العاصمة صنعاء من اعتداءات متكررة نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية ضدهم في محاولة منها لنهبها والاستيلاء عليها.