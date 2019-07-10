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شاهد ..( صور ) أول انتفاضة شعبية مسلحة بصنعاء ضد الحوثيين تسببت في اغلاق المحال التجارية!

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات مسلحة، بين مليشيا الحوثي الانقلابية، ومالكي المحلات التجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين .

وقالت مصادر محلية في صنعاء حسب موقع "عدن الغد" ان اشتباكات دارت بمختلف أنواع الأسلحة والعصي، إثر خلافات حادة نشبت بين عناصر المليشيا الحوثية والتجار في أسواق صنعاء، على خلفية نهب أموالهم بالقوة باسم المجهود الحربي.

وأظهرت صور للاشتباكات، والتي تسببت في إغلاق المحلات وانقطاع حركة البيع والشراء، ولم ترد المصادر أي معلومات أو احصاءات لأعداد ضحايا الاشتباكات.

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ويشتكى الكثير من المواطنين والمستثمرين في العاصمة صنعاء من اعتداءات متكررة نفذتها مليشيا الحوثي الانقلابية ضدهم في محاولة منها لنهبها والاستيلاء عليها.

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