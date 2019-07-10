شكرا لقرائتكم خبر عن فتاة تتهم والدها بمواقعتها جنسيا..والنيابة تأمر بعرضها على الطب الشرعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على خلفية سقوط فتاة مصرية من الطابق الرابع أثناء محاولتها الهرب من والدها، واتهامها له بالاعتداء عليها جنسيًا، أمرت النيابة في مصر بعرض الفتاة على الطب الشرعي لبيان مدى تعرضها لاعتداء جنسي من عدمه.

وأوضحت الفتاة ذات الـ 18 عاما، في أقوالها أن والديها منفصلان، منذ 7 سنوات، مشيرة إلى أنها كانت تقيم برفقة والدتها.

وأفادت الفتاة في أقوالها أن والدتها كانت ترغب في تزويجها من شخص ترفضه هي فقررت الذهاب للإقامة لدى والدها، إلا أنه احتجزها بالغرفة وقام بمواقعتها جنسيا.