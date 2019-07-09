شكرا لقرائتكم خبر عن شاب يمارس الرذيلة مع زوجة اخيه الحسناء ..شاهد ما فعله الاخ عندما علم ان اخاه يمارس الفاحشة مع زوجته ( تفاصيل صادمة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي رجل في العقد السادس من عمره مصرعه وابنه على يد ابنه صباح يوم السبت بحي عماير الجيش بالمنصورة.

وقال قائد قوات الحزام الامني قطاع المنصورة كمال الحالمي لصحيفة "عدن الغد" ان شابا ويدعى الرازم فتح النار على والده وشقيقه وارداهم قتلى في الحال .

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واوضح الحالمي ان القاتل وبعد ارتكابه لجريمته تمكن من الفرار في حين تم نقل الجثامين الى مستشفى السلام بالمنصورة .

اوضح الحالمي ان قوة من الحزام الامني تحركت على الفور وحاصرت المنزل وباشرت التحقيق في الواقعة لكن الجاني كان قد تمكن من الفرار.

واوضح ان الشرطة عممت بلاغا بنوع السيارة التي فر على متنها الجاني .

مصادر قريبة من العائلة اوضحت ان السبب هو قيام الشقيق المقتول بفعل الفاحشة بزوجة اخيه وان الاب اراد الدفاع عن ابنه الذي ارتكب جريمة الزنا فقتلهما معا ولاذ بالفرار.