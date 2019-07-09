شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : فنان سعودي شهير احبة جميع الشعب السعودي يدخل العناية المركزة والجميع يحسب أنفاسه.. شاهد من يكون؟ (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يرقد الفنّان طلال سلامة، في العناية المركّزة، إثر تعرّضه لوعكة صحيّة، أجبرته على الدّخول لمستشفى الملك فهد العسكريّ بجدّة الأربعاء الماضي.

ووفقاً لمصادر فإنّ سلامة قد خرج، إلى قسم الملاحظة العاديّة، على أنْ يكون متواجدًا بالمستشفى، حتى تتحسّن حالته الصّحيّة، ويعود لممارسة حياته بالشّكل الطّبيعيّ ، وفقاً لموقع فوشيا .