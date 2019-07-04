شكرا لقرائتكم خبر عن كأنه يوم الحشر.. مشهد رهيب من السعودية يجسد آية قرآنية تخرّ لها القلوب وجلا وخشوعا..سبحان الله..! (شاهد الفيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جسَّد مشهدٌ من الطبيعة في السعودية، لحظاتٍ من يوم القيامة، وقول الله عزَّ وجل "يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر".
وأظهر مقطع فيديو تناقله مغردون على نطاقٍ واسعٍ في السعودية، خروج ملايين حشرات الجراد في الصحراء وهي تسير على أقدامها تحت أشعة الشمس الحارقة.
واللافت أن مغردين قاموا بوضع آيات قرآنية تحكي مشهدًا من يوم القيامة، وهي "خشعًا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر".
وأصاب المشهد المغردين في السعودية بـ"الفزع"، بسبب تذكيرهم بيوم القيامة، معتبرين أنه يجسّد ما سيحدث، وأنها رسالة من الله عزَّ وجل للناس.
يشار إلى أن السعودية شهدت الفترة الماضية؛ انتشارًا غير طبيعي للجراد الذي غزا مناطق كثيرة، وظهر في المسجدين الحرام والنبوي.
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