شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان ضخم يلتهم "4 أطفال" أشقاء من الحديدة ..تفاصيل مٌرعبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي أربعة أطفال أشقاء، الخميس، بلدغة ثعبان في إحدى قرى محافظة الحديدة (غربي البلاد).

وقالت مصادر محلية في المحافظة للمشهد اليمني " إن الأطفال الأربعة توفوا نتيجة إصابتهم بلدغة ثعبان سام في قرية الخشم شمالي الحديدة.

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وأشارت المصادر إلى أن الضحايا الأربعة نزحوا مع والديهم قبل أشهر من منطقة بني حسن بمديرية عبس بمحافظة حجة إلى قرية الخشم بالحديدة.

وتعيش مئات الأسر النازحة من محافظة حجة (شمال غرب البلاد) في ظروف قاسية في ظل عدم توفر الطعام والمأوى الملائم للعيش.

وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود، في 11 من إبريل الماضي، نزوح ثمانية عشر ألف شخص من ديارهم في منطقة بني حسن شمال مديرية عبس بحجة بسبب اندلاع المعارك بين الحوثيين والقوات الحكومية.