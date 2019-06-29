شاهد : رانيا يوسف من جديد بعد الفيديوهات الإباحية .. تواصل قبل قليل إثارتها للجدل بوصلة رقص مثيرة وبفستان فاضخ وقصير (صور وفيديو خدش للحياة)

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، فيديو جديد، عبر خاصية على حسابها على انستغرام،رصدها الهدهد اونلاين قبل قليل ظهرت فيه وهي تؤدي وصلة رقص أثناء تواجدها في أحد المناسبات الخاصة.
وتابع الهدهد اونلاين حسابها في انستغرام وقد نشرات رانيا يوسف بعض الصور من هذه المناسبة والتي جمعتها بمواطنتها الفنانة ريهام حجاج.
يذكر ان رانيا يوسف كانت قد علقت اليوم على ازمة لاعب المنتخب المصري المتهم بالتحرش وقارنت بينها وبين ازمة فستانها قائلة: "فستاني خدش الحياء العام ودعي للرذيلة وعمل فعل فاضح في الطريق العام وبلاغ تلات صفحات للنائب العام لكن التحرش لا ؟؟؟؟؟ ليه
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