شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة الظهور المفاجئ لعبدالملك الحوثي في باب اليمن بصنعاء وإعلان التحالف عن إصابة الهدف بعملية نوعية وماذا قالت المسيرة؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر زعيم المليشيات الحوثية عبدالملك الحوثي اليوم بصور ورايات بشكل كبير ولافت خلال المظاهرات التي خرجت اليوم في باب اليمن بالعاصمة صنعاء وعدة محافظات خاضعة لسيطرة المليشيات، لإحياء ما تسميها الجماعة ذكرى الصرخة.

وفي مظاهرة صنعاء التي نقلتها قناة المسيرة الناطقة باسم المليشيات ظهر عبدالملك الحوثي بصور ورايات أضعافا مضاعفة من صور العلم اليمني، ما يعزز فكرة الولاء الأعمى لعناصر المليشيات لعبدالملك الحوثي على حساب اليمن واليمنيين.

من جانب أخر أعلن التحالف العربي أمس عن عملية جوية تصدى على إثرها لطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء.

وقال التحالف "إنه أسقط طائرة مسيرة إيرانية الصنع داخل الأجواء اليمنية أطلقت من شمال صنعاء نحو السعودية".