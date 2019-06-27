شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ للريال اليمني (الاسعار الان) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني اليوم الخميس 27 يونيو 2019م * في صنعاء: الدولار شراء 562 إلى 563 البيع 566 ريال. السعودي شراء 148 إلى 148,5 البيع 149 ريال. Advertisements

* في عدن: الدولار شراء 565 إلى 567 البيع 571 ريال. السعودي شراء 149 إلى 149,5 البيع 151 ريال. ملاحظة : الأسعار غير ثابتة وتتغير

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