شكرا لقرائتكم خبر عن قفزت من الألم.. شاهد: مذيع يصعق زميلته على الهواء مباشرة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيعة بريطانية “تقفز” من مكانها وتصرخ أثناء تقديمها برنامجا تلفزيونيا على الهواء مباشرة بعد أن تلقت صعقة كهربائية.
وكانت المذيعة سوزانا ريد تلقت صعقة بقوة 350 فولت بساعة خاصة أعطاها لها زميلها بيرس مورغان الجالس بجانبها لتجربها. وتمكنت من السيطرة على الوضع بعد أن تلقت “الصعقة” وتابعت تقديم البرنامج.
وضحك المذيع لردة فعل زميلته، على الهواء مباشرة، وقال مازحا: “سأطرد من وظيفتي لما فعلته”. فيما تطوع مقدم آخر في البرنامج وهو ريتشارد آرنولد ، لتجريب الساعة الخاصة على نفسه، وتحمل عدة صدمات كهربائية وأقر بأن صدمات الساعة مؤلمة.
لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــا :
What better way to start the day than with an electric shock! Don't worry nobody got hurt... in fact, somebody quite enjoyed it... 😲😲— Good Morning Britain (@GMB) June 25, 2019
@susannareid100 | @RichardAArnold pic.twitter.com/ll5iVYtyfF
كانت هذه تفاصيل خبر قفزت من الألم.. شاهد: مذيع يصعق زميلته على الهواء مباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.