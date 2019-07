قفزت من الألم.. شاهد: مذيع يصعق زميلته على الهواء مباشرة

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيعة بريطانية “تقفز” من مكانها وتصرخ أثناء تقديمها برنامجا تلفزيونيا على الهواء مباشرة بعد أن تلقت صعقة كهربائية.

وكانت المذيعة سوزانا ريد تلقت صعقة بقوة 350 فولت بساعة خاصة أعطاها لها زميلها بيرس مورغان الجالس بجانبها لتجربها. وتمكنت من السيطرة على الوضع بعد أن تلقت “الصعقة” وتابعت تقديم البرنامج.

وضحك المذيع لردة فعل زميلته، على الهواء مباشرة، وقال مازحا: “سأطرد من وظيفتي لما فعلته”. فيما تطوع مقدم آخر في البرنامج وهو ريتشارد آرنولد ، لتجريب الساعة الخاصة على نفسه، وتحمل عدة صدمات كهربائية وأقر بأن صدمات الساعة مؤلمة.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــا :

What better way to start the day than with an electric shock! Don't worry nobody got hurt... in fact, somebody quite enjoyed it... 😲😲



@susannareid100 | @RichardAArnold pic.twitter.com/ll5iVYtyfF