شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل يحدث الان.. إنفجار عنيف يستهدف أكبر منشأة في اليمن وحريق هائل يغير لون السماء (مشاهد أولية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هزّ أنفجار عنيف، مساء اليوم الأربعاء، منطقة عين بامعبد، في مديرية رضوم، بمحافظة شبوة، جنوب شرقي البلاد.

ووفقا لمصادر محلية، فقد استهدف الانفجار، أنبوب نقل الغاز المسال إلى ميناء بالحاف، وتسبب في حريق هائل، شوهد من مسافات بعيدة.

وأوضحت المصادر، أن التفجير وقع، على بُعد مسافة قصيرة من موقع عسكري لقوات ما يُسمى بـ”النخبة الشبوانية”، الموالية للإمارات.

Advertisements

وأشارت المصادر إلى أن هذا التفجير يأتي بعد يومين من تفجير مماثل استهدف انبوب نقل النفط الخام في مديرية الروضة، على بعد مئات الأمتار من موقع عسكري للقوات الموالية للإمارات في المحافظة، والتي منعت فرق الصيانة من إصلاح الأنبوب، واطلقت النار عليهم، واحتجزت الفريق المكلف بالصيانة.

وعلى نفس الصعيد، قامت مليشيات مسلحة تتبع ما يُسمى بـ”المجلس الانتقالي” التابع للإمارات، بانشاء معسكرات بجوار مواقع الشركات النفطية، وأنابيب النقل، بشبوة، وتسببت في توقف أعمال الشركات، قبل أن تقوم حملة عسكرية من القوات الموالية للفار هادي بالاشتباك معهم.

وكان الأسبوع الفائت قد شهد اشتباكات مسلحة بين القوات الموالية للفار هادي والمليشيات الموالية للإمارات، والتي حاولت السيطرة على مطار عتق والمدينة عموما، وانتشرت فيها، وأقامت الحواجز، مما أدى الى معارك بين الطرفين، غادرت على اثرها قوات النخبة المدينة.