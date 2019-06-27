شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل «جميح» وجنديين آخرين في الملاحيط الحدودية مع السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل ثلاثة من أفراد القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني، اليوم، في مواجهات مع ميليشيا الحوثي في جبهة الملاحيط على الحدود اليمنية السعودية.

وأوضح مصدر ميداني لـ”المشهد اليمني” أن المقدم طالب حسن الحامد أحد قادة القوات الخاصة قتل في منطقة الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية أثناء مواجهات مع ميليشيا الحوثي انلاقلابية.

ويعد “الحامد” عضو القيادة المحلية لما يسمى بـ”المجلس الإنتقالي الجنوبي في وادي رخية بمحافظة حضرموت (شرق البلاد).

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إلى ذلك، قتل الجنديين؛ صالح احمد صالح جميح، وديان محمد علي طالب الجحافي، في منطقة الملاحيط بمحافظة صعدة (شمال البلاد)، الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

وتشهد المنطقة الحدودية اليمنية السعودية مواجهات توصف بـ”العنيفة” بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي.

ودخل اليمن في اتون حرب اهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابها على السلطة الشرعية المتوافق عليها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.