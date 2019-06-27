شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور…أمن جدة يقبض على 45 وافداً مقامراً والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة جدة السعودية، أحد الأوكار المشبوهة بحي السلامة شمالي المحافظة، وتمكنت من القبض على ١٥ شخصاً من الجنسية الآسيوية يمارسون لعب القمار.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أنه وفي واقعة أخرى، تمّ القبض على ٣٠ شخصاً من جنسيات مختلفة بحي الفيصلية شمال المحافظة يمارسون الجرم نفسه (لعبة القمار)، وبذلك يصبح إجمالي ما تم ضبطهم ٤٥ شخصاً؛ تم تسليمهم جميعاً إلى مراكز الشرطة.
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