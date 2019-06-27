شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل:أول رد رسمي من الشرعية على تعيين مسؤول حوثي بمنصب رفيع في العاصمة الموقتة عدن ومسؤول كبير يحذر الرئيس هادي بأن المصيبة ستقع على راسه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول رد رسمي على اقدام مليشيا الحوثي بتعيين مسؤول حوثي مديرا لمنشأة حكومية مقرها العاصمة المؤقتة عدن، حذر رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي اليمني الدكتور محمد حسين حلبوب، من اقدام مليشيا الحوثي على اقتحام فرع البنك الاهلي اليمني في صنعاء وتعيين مديراً تنفيذياً للبنك.. واصفاً ذلك انه سيؤثر تأثيرا سلبياً على الجهاز المصرفي في البلاد.

واعتبر الدكتور حلبوب خلال لقائه بموظفي البنك الأهلي في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاربعاء، أن ما حصل في صنعاء هو قرصنة إدارية غير مسؤولة.

واشار إلى أن هذا التصرف سيؤثر على سعر صرف العملة وتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.

رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني المليشيا النتائج السلبية المترتبة لاستيلائهم على الفروع التابعة للبنك

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كما طمأن العملاء بسلامة اموالهم وودائعهم، وطمأن الموظفين في فرعي صنعاء و الحديدة بضمان حقوقهم.

وأصدرت مليشيا الحوثي، اليوم الاربعاء، قرار جمهوري بتعيين الدكتور محمد يحيى محمد غوبر مديرا عاما تنفيذيا للبنك الأهلي اليمني، والذي يقع مركزه الرئيس في العاصمة المؤقتة "عدن".

ويعد البنك الاهلي اليمني، بنك حكومي يخضع لاشراف وزارة المالية، في الحكومة الشرعية في الوقت الحالي، ولديه مدير عام معين بقرار من مجلس الوزراء عام 2017 هو الدكتور أحمد علي عمر بن سنكر، وفقا لموقع البنك.

وكان الحوثيين، اصدروا قرارا خلال الايام الماضية، بتعيين أم كلثوم السقاف مندوبة لليمن في نيويورك.