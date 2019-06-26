شكرا لقرائتكم خبر عن عرض أملاك رجل أعمال شهير في المزاد.. ديونه 350 مليونا !؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت محكمة التنفيذ بالعاصمة المقدسة، 4 ذي القعدة القادم، موعدا لبيع 11 عقارا تعود ملكيتها لرجل أعمال ورئيس ناد شهير بمكة، لتسديد 350 مليون ريال مطالبات مالية لمساهمين وشركة عقارية. وبحسب وثائق رسمية حصلت «عكاظ» على نسخة منها، أظهرت عرض 11 قطعة أرض مختلفة المساحات ذات مواقع متميزة؛ منها مخطط سكني بحي النوارية بمساحة 410 آلاف متر مربع، وأرض زراعية بضاحية شرائع المجاهدين بمساحة 116 ألف متر مربع، ومخطط سكني يجري اعتماده بحي الجعرانة بمساحة 156 ألف متر مربع، و3 قطع أراض صناعية بضاحية الجعرانة بمساحة إجمالية 310 آلاف متر مربع، و3 قطع سكنية بحي الجعرانة بمساحة إجمالية 282 ألف متر مربع، وأرض زراعية بوادي كتايت بمساحة 10 آلاف متر مربع، وأرض تجارية بموقع متميز وحيوي بمكة.

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